Fusk og vald er venta ved valet i Kviterussland

– Dette kan bli det skitnaste valet nokosinne, meiner eksperten Ingmar Oldberg.

– Lukasjenko er ein gammaldags sovjetisk byråkrat som er slu og maktbevisst og gjer alt for å halde seg ved makta, seier Oldberg, som er ekspert på Kviterussland ved Utrikespolitiska institutet.

Mannen han beskriv, er Kviterusslands sitjande president som kallast Europas siste diktator, og som har vore president sidan 1994.

Tre kvinner

Men denne gongen har ein kvinne-trio samla seg til motstand mot han, samtidig med store protestar rundt om i landet.

Det er Svetlana Titsjanovskaja som stiller som presidentkandidat etter at mannen hennar, bloggaren Sergej Titsjanovskij, vart arrestert i mai.

Ved sida av seg har ho to andre kvinner med liknande bakgrunn – Maria Kolesnikova, kampanjeleiar for den fengsla opposisjonspolitikaren Viktor Babaryko, og Veronika Tsepkalo. Mannen hennar, Valerij Tsepkalo, vart diskvalifisert som kandidat.

Fargerevolusjonane

Martin Kragh, som leiar Russlands- og Eurasia-programmet ved Utrikespolitiska institutet, seier at protestane liknar på fargerevolusjonane som har komme og gått i andre tidlegare sovjetrepublikkar, og som Russland er så redd for.

Lukasjenkos handtering av både økonomien og koronapandemien ligg bak protestane, men at dei skal ende med eit maktskifte, er lite truleg.

– Valstyresmaktene kjem ikkje til å la det skje. Han kjem til å klare seg gjennom først fusk, og deretter om nødvendig, vald, seier Oldberg som legg til at han kanskje opnar for ein mindre sigersmargin enn elles.

Observatørar frå OSSE blir ikkje å finne i landet, sidan dei ikkje har vorte inviterte av kviterussiske styresmakter. Men OSSEs organ for valobservatørar oppmodar styresmaktene i Minsk til å verne grunnleggjande rettar.

Russarar arrestert

I førre veke arresterte styresmaktene 33 russiske statsborgarar som høyrde til den paramilitære Wagner-gruppa. Dei blir skulda for å ha planlagt terrorhandlingar for å destabilisere landet føre valet, men Russland hevdar dei berre var på gjennomreise.

Russland fryktar at Nato skal utvidast ytterlegare mot aust, og Oldberg meiner at Wagner-gruppa vart send for å angripe opposisjonen og forsvare regimet. Men samtidig brukar Lukasjenko hendinga til å vise at han kan stå opp mot Russland, seier han.

I Moskva har ein i over 20 år snakka om å innlemme Kviterussland i Russland, men Lukasjenko som er ein innbiten nasjonalist, har stått imot. Utan han meiner Oldberg at Kviterussland for lengst hadde vore ein del av Russland, men at Russland lèt han behalde makta fordi alternativet ville vore verre.

Dei to er avhengige av kvarandre. Kviterussland treng russisk olje og handel, medan Russland ser på Kviterussland som ein buffer mot vest.

Stabil økonomi

Trass i avhengnaden av Russland, har Kviterussland ein meir stabil økonomi enn Russland, og det speler Lukasjenko på.

Han kallar landet ei øy av stabilitet med uro på alle kantar, inkludert i Russland. Innbyggjarane er meir opptekne av lommeboka og si eiga velferd, og økonomien er såpass bra for tida at det er vanskeleg å sjå for seg eit skifte.

Men Kragh peikar på at protestane er eit stort slag mot Lukasjenkos legitimitet. Om dei held fram etter valet, har ein tidlegare sett at Lukasjenko ikkje nøler med å ta i bruk vald for å møte protestar, seier han.

