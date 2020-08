Canadiar dømt til døden i Kina

utenriks

Xu Weihong kjøpte råmateriale og utstyr til narkotikaproduksjon i oktober 2016 og samarbeidde med Wen Guanxiong, ein medskyldig, for å lage ketamin, skriv den kinesiske statlege avisa Global Times, med tilvising til rettsavgjerda frå ein domstol i Guangzhou.

Stoffet vart produsert i Wens bustad og lagra på Xus bustad, og politiet beslagla over 120 kilo ketamin, ifølgje avisa.

Rettsavgjerda kjem etter at to andre canadiarar vart dømde til døden i Kina i fjor for narkotikasmugling.

Auka spenning

Spenninga har auka mellom Canada og Kina etter at Huawei-toppen Meng Wanzhou vart arrestert i Canada i 2018 på oppmoding frå USA. USA skuldar henne for brot på amerikanske sanksjonar mot Iran og vil ha henne utlevert.

Få dagar etter Wengs arrestasjon vart to canadiarar arresterte i Kina, blant dei ein tidlegare diplomat, skulda for spionasje i ei sak Canada ser på som hemn for Mengs arrestasjon.

– Kinas juridiske system handterer alle kriminelle av ulike nasjonalitetar i samsvar med lova, sa Wang Wenbin, talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet, torsdag då han kommenterte dødsdommen mot Xi same dag.

– Eg synest ikkje denne saka bør ha nokon innverknad på forholdet mellom Kina og Canada, sa han med tilvising til rettsavgjerda.

Bekymra

Canadas utanriksminister François-Philippe Champagne er på si side djupt bekymra over dødsdommen.

– Vi er konsekvent motstandarar av dødsstraff. Vi har sagt det gong på gong til den kinesiske regjeringa, og det kjem vi til å halde fram med, sa Champagne torsdag.

Kina gir ikkje opp noko tal på kor mange dødsdommar som blir fullbyrda årleg, men ifølgje Amnesty International dreier det seg om tusenvis, noko som i så fall plasserer Kina øvst på lista over land som avrettar dødsdømte.

