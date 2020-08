Tre tidlegare styremedlemmer i Audi tiltalt i utsleppsjuks-saka

utenriks

Påtalemakta i München opplyser om tiltalen torsdag. Ein pensjonert avdelingsleiar er òg tiltalt.

– Dei fire blir skulda for svindel og for indirekte å ha delteke i falsk sertifisering. Tiltalen omfattar òg ulovleg annonsering, heiter det i fråsegna.

Tidlegare Audi-sjef Rupert Stadler er frå før tiltalt i ei separat sak og skal møte i retten 30. september. Martin Winterkorn, den tidlegare toppsjefen i Audis morselskap, Volkswagen, er òg på tiltalebenken og ventar på rettssak.

Megajuks

VW innrømde i 2015 å ha juksa med utsleppa til 11 millionar bilar som var selde over heile verda. Motorane var forsynte med programvare som skulle redusere utsleppet av klimagassar når dei vart testa i eit laboratorium.

Realistiske testar ute på vegen viste seinare atskilleg høgare utslepp. Den tidlegare avdelingssjefen er skulda for å vere den som starta utviklinga av motorar til VW, Audi og Porsche som vart utstyrt med komponentane som vart brukte til juksinga.

Kjente til jukset

Dei tre tidlegare styremedlemmene er skulda for å ha visst om dei manipuleringane som vart gjort, og for ikkje å ha hindra sal av modifiserte bilar i perioden oktober 2013 til september 2015.

Saka som no er under rettsbehandling, gjeld nesten 450.000 bilar som i all hovudsak er selde i USA og Europa.

Dieselgate har så langt kosta VW-konsernet, som produserer eit dusin ulike bilmerke, over 30 milliardar euro. Det meste er utbetalt i USA.

