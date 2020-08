OSSE sender ikkje observatørar til valet i Kviterussland

utenriks

Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) seier at styresmaktene i Kviterussland var innforstått med at observatørane trong god tid til å førebu alle sider ved valet, men at invitasjonen kom altfor seint.

Ein talsperson for OSSE seier at valovervaking er ein komplisert og omfattande operasjon som ikkje berre gjeld sjølve valdagen, men perioden forut for valet og omfattar mediedekning, registrering av kandidatar og inspeksjon av vallokale.

Invitasjonen kom for berre få veker sidan, altfor seint til at OSSE ville klare å setje i sving apparatet sitt, heiter det.

OSSE har observert alle val på riksplan i Kviterussland sidan 2001.

President i Kviterussland, Alexander Lukatsjenko, har leidd den tidlegare sovjetrepublikken i eit kvart hundreår. Han søkjer no den sjette perioden sin.

Hans to sterkaste utfordrarar har vorte fengsla under opptakten til valet og får ikkje registrert seg som kandidatar. Ein tredje sterk utfordrar søkte tilflukt i Russland etter eit tips om at han òg ville bli sett inn.

(©NPK)