utenriks

– NRAs innverknad har vore så mektig at organisasjonen i fleire tiår har unngått kontroll, medan toppleiinga har putta millionar i eigne lommer, seier statsadvokat Letitia James.

– NRA er gjennomsyra av bedrageri og maktmisbruk, og det er derfor at vi i dag tek sikte på å oppløyse NRA, for ingen organisasjon er heva over lova, seier ho.

(©NPK)