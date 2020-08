utenriks

Macron besøkte torsdag Beirut for å sjå på dei omfattande skadane etter eksplosjonen på tysdag.

Under besøket opplyste han at Frankrike vil invitere land i Midtausten, og dessutan europeiske og amerikanske land, til givarkonferanse for å samle inn pengar til mat, medisinar, bustader og anna nødhjelp.

Libanon slit med omfattande korrupsjon, og Macron understrekar at hjelpa skal gå direkte til folk og hjelpeorganisasjonar.

(©NPK)