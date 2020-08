Lufthansa kuttar staben med 22.000

utenriks

Meldinga kom etter at selskapet i andre kvartal tapte 1,5 milliardar euro (rundt 16 milliardar kroner). Samla tap etter årets to første kvartal er 3,62 milliardar euro.

– Vi opplever eit markant avbrot i global lufttrafikk. Vi forventar ikkje at etterspurnaden tek seg opp igjen til nivåa før krisa før i 2024, seier toppsjefen i selskapet Carsten Spohr.

Til liks med andre flyselskap har Lufthansa vorte svært hardt ramma av koronakrisa. Reiserestriksjonar er innførte i mange land, og smittefrykt dempar etterspurnaden etter reiser som framleis lèt seg gjennomføre.

Lufthansa opplyser at omsetninga fall heile 80 prosent i andre kvartal, samanlikna med same periode i fjor. Årsaka var at etterspurnaden kollapsa. Det einaste lyspunktet i rekneskapen er at Lufthansa Cargo leverer solide tal og bidreg til at tapet ikkje blir endå større.

Spohr varslar at det ikkje vil vere mogleg å unngå ein omfattande restrukturering av verksemda i kjølvatnet av krisa. Konsernet skal kutte kostnadene med 15 prosent innan 2023 og redusere flyparken med minst 100 fly.

