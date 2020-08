Libanon: Aktivistar spår nye opptøyar

utenriks

– Ute i gatene er folk vitlaust rasande. Vi har snakka om at korrupsjonen langsamt tek livet av oss, no seier ein at korrupsjonen har eksplodert i ansiktet på oss, seier jurist og aktivist Hussein El Achi til nyheitsbyrået TT.

Eksplosjonen i eit hamnelager med 2.750 tonn høgeksplosivt ammoniumnitrat i Beirut tysdag la store delar av byen øyde. Så langt er 137 menneske stadfesta døde, medan tusenvis er skadde og fleire hundre tusen har vorte heimlause. I ettertid har det komme fram at styresmaktene i seks år ignorerte ei rekkje åtvaringar om faren.

Udugelege styresmakter

Eksplosjonen blir no sett som eit bevis på kor udugelege styresmaktene er.

– Vi har sett krig, men vi har aldri sett ei øydelegging som dette. Vi held styresmaktene ansvarlege, seier El Achi.

– Vi har protestert, vi har bede om endring, men ikkje noko vart gjort. Eg er veldig redd for at vi no må konfrontere dei som styrer, på andre måtar enn tidlegare, seier han.

Imens græt libanesarar over sine døde, og over sine øydelagde heimar og butikkar.

– Kven skal erstatte tapa våre, seier ein rasande butikkeigar Nada Chemali til The New York Times.

Då Frankrikes president Emmanuel Macron torsdag kom til Beirut, vart han møtt av folkemengder som trygla om hjelp til å styrte regjeringa, melder AFP.

Korrupsjon og vanstyre

Libanons store problem er korrupsjonen, meiner førstelektor i Midtausten-studium Dag Tuastad ved Universitetet i Oslo.

– Libanon har vore vanstyrt sidan 1990. Problemet er at ein har ein gjennomkorrupt stat, der politiske leiarar står i allianse med forretningsmenn. Dei er meir interessert i å mjøle si eiga kake enn å ta ansvar for landet, seier han til NTB.

Fjorårets økonomiske kollaps og desse historisk store protestane førte til at Libanon fekk ei ny regjering i januar, leidd av sunnimuslimske Hassan Diab. Men lite vart forandra i landets særeigne politisk-sekteriske system, der makta blir fordelt mellom elitane frå dei største religiøse gruppene.

Derimot stupte valutaen i landet 80 prosent i verdi, medan arbeidsløysa steig til nye høgder. Samtidig innførte bankane strenge uttaksavgrensingar på grunn av den økonomiske krisa. Protestane heldt fram. Så kom koronapandemien og gjorde situasjonen endå verre.

Konflikt lite sannsynleg

Eit lite håp blir no augna i at verdssamfunnet no trommar saman hjelp til Libanon. Men pengane som no strøymer inn, kan ifølgje Tuastad føre til at elitane ser endå mindre grunn til å gi frå seg makta.

– Det er ikkje noko som fører til så mykje korrupsjon som gjenoppbygging. Det er mykje pengar som kjem inn, slår han fast.

Andre Midtausten-forskarar peikar på at eit regimeskifte er lite sannsynleg, fordi det ikkje finst eit reelt alternativ. Samtidig aukar frykta ei blomstring av den sekteriske konflikten og ny borgarkrig dersom den libanesiske regjeringa kollapsar.

Men dette er lite sannsynleg, meiner Tuastad.

– Hæren er stabil og representerer alle dei religiøse gruppene, seier han.

Ekstrem «makeover»

Det som trengst i Libanon, er ein ekstrem «makeover» av heile det politiske systemet i retning av meir demokrati, meiner Tuastad. Men det er eit langt lerret å bleikje, medgir Midtausten-forskaren.

– Vi må nok vente på ein ny generasjon av politiske leiarar som i større grad reflekterer dei verdiane av unge, som er meir ikkje-sekteriske, seier han.

Samtidig peikar han på at Libanon er eit svært pluralistisk samfunn, med kultur for innovasjon og store menneskelege ressursar.

– Det er Libanons håp, seier Tuastad.

