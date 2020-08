Frankrike fryktar mangelfull testing med ny koronarunde på veg

utenriks

Smittetalet aukar i befolkninga, men helsevesenet klarer ikkje å halde testkapasiteten oppe. Ein av grunnane er at mange klinikkar har sendt dei tilsette på sommarferie.

Legar og smitteekspertar seier at ferieavvikling akkurat i desse viktige vekene er nok eit teikn på at koronakampen lir av betydelege svakheiter. Sjølv rådgivingsorganet til regjeringa for smitteavgrensing seier at strategien er uorganisert og utilstrekkeleg.

– For det første er det mangel på personell til å utføre sjølve testinga. Viss vi ikkje mobiliserer helsearbeidarar og pålegg dei å vere tilgjengeleg, er det rett og slett ikkje nok folk, seier Christophe Prudhomme ved krisemottaket i Paris-forstaden Bobigny.

Svak organisering

Han påpeikar også at det er svakheiter i organiseringa. Mange som treng testing, må ringje sju–åtte laboratorium og stå i lange telefonkøar, for så å få vite at dei ikkje får time før ut i neste veke ein gong og resultat veka etter det.

Fleire land har problem med å få testa tilstrekkeleg mange, men i Frankrike er august tradisjonelt ein stengd månad, då heile landet tek ferie. Dette får følgjer for smittekampen, blir det åtvara frå fleire hald. I Paris er det lange køar utanfor dei få laboratoria som held ope.

Under første bølgje opplevde det franske samfunnet at sjukehusa nesten knelte under vekta av covid-19-tilfella. Omfanget var ukjent, testinga heilt tilfeldig og utilstrekkeleg. Over 30.000 har mista livet sidan mars.

Betre førebudd

Etter to månader med full nedstenging av samfunnet og mykje sjelegransking er det franske helseapparatet i mykje betre stand til å møte ei blomstring. Men testing i stor skala er nøkkelen til oversikt og mogleg kontroll.

Smittetalet aukar time for time og er oppe i 1.000 nye tilfelle dagleg. Talet på innlagde pasientar aukar sakte, men sikkert, for første gong på månader.

– Viruset vart ikkje borte, langt derifrå. Smitten held fram med å breie seg og dukkar opp regionalt i kraftige lommer. Vi må tilpasse testinga til korleis viruset utviklar seg, seier François Blanchecotte. Han er leiar av foreininga for medisinske biologar og har delteke i frontlinja i arbeidet med testing.

Teste der folk er

Blanchecotte går inn for målretta testing, til dømes på feriestader, klubbar, strender og turistmål det mange unge er samla no på sommaren. Og testinga må avpassast etter dei laboratoria som held ope. Paris-opplegget med fri testing skaper berre flaskehalsar og frustrasjon, meiner han.

Smittespesialisten har forståing for at nettopp folk i helsevesenet har behov for sommarferie, men arbeidet mot smittespreiing kan ikkje stoppe opp, seier han. Styresmaktene har ikkje pålagt nokon å avblåse ferien, men har snarare hyra inn legestudentar, brannmannskap og ambulansepersonell å stikke testpinnane ned i halsen på folk.

Etter kritikk for manglande kapasitet har helsestyresmaktene no gira opp verksemda og seier det kan utførast 700.000 testar i veka. Men talet på smittetilfelle aukar dobbelt så fort som testkapasiteten.

Blanchecotte fryktar hausten.

– September, oktober og november blir vanskelege månader. Vi må vere betre førebudde, seier han.

(©NPK)