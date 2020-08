FT: Microsoft har ambisjon om å kjøpe heile Tiktoks verksemd

utenriks

Den amerikanske IT-giganten stadfesta søndag at dei er i forhandlingar med Tiktoks kinesiske eigar Bytedance. Samtalane dreidde seg om moglegheitene for å kjøpe tenestene til videodelingsappen i USA, Canada, Australia og New Zealand.

Dagen etter sa USAs president Donald Trump at dersom ikkje dei amerikanske tenestene til den populære appen er selde innan 15. september, vil appen bli forboden i USA.

Microsoft har sidan også fremja ein plan som vil innebere overtaking av verksemda i alle land der Tiktok finst, skriv FT torsdag.

Strid mellom USA og Kina

Medieplattforma opererer ikkje i Kina, og ein eventuell avtale vil ikkje omfatte oppkjøp av Douyin, som er Tiktoks søsterapp i Kina.

Financial Times, som viser til ikkje namngitte kjelder som er tett på forhandlingane, påpeikar at dei framleis er på eit tidleg stadium.

Tiktok, som har over 1 milliard brukarar verda over, har vorte trekt inn i ein større diplomatisk og handelsmessig strid mellom USA og Kina.

USAs regjering meiner Tiktok kan dele opplysningar om brukarane med dei kinesiske styresmaktene, noko Bytedance påstår at dei aldri har gjort.

Brukardata blir lagra i USA

Opplysningar om Tiktok-brukarar, som deler korte videosnuttar frå mobiltelefonane sine, lagrast i dag i USA og Singapore.

Torsdag opplyste Tiktok at dei har planar om å byggje det første datasenteret sitt for europeiske brukarar i Irland. Prosjektet har ein prislapp på 4,4 milliardar kroner, og senteret skal vere i drift i 2022, ifølgje den globale sjefen i selskapet Roland Cloutier.

Målet er å «ytterlegare styrkje sikringa og vernet av brukardata frå Tiktok», skriv Cloutier i ein fråsegn.

