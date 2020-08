Bolsonaro blir beordra til å betre vernet til urfolk mot koronavirus

utenriks

Høgsterettsdommarane gjekk einstemmig inn for å påleggje regjeringa å setje opp helsestasjonar for alle isolerte urfolkslandsbyar og til å innføre ein plan for å fjerne folk frå utsida som oppheld seg ulovleg, som til dømes gullgravarar. To av dei elleve dommarane i domstolen var fråverande.

Dommer Luís Roberto Barroso, som førte saka, sa onsdag at å halde borte gullgravarar, som blir knytt til miljøkriminalitet som avskoging og ulovleg utvinning av ressursar, er eit «nødvendig tiltak» som har vorte neglisjert av regjeringa i fleire tiår. I tillegg aukar nærværet deira risikoen for at sårbar urbefolkning blir smitta av det nye koronaviruset.

Tidlegare onsdag døydde ein framtredande urfolksleiar etter å ha vorte smitta av koronaviruset. Ifølgje urfolksorganisasjonen APIB, har 22.325 personar frå Brasils urfolksgrupper vorte registrerte smitta av covid-19, medan 633 har mista livet.

