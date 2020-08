Auka smitte i Finland, går inn i andre fase

utenriks

Belgia, Nederland og Andorra er fjerna frå den grøne lista og stansar effektivt mange turistar frå desse landa som har valt Finland framfor Sverige.

Styresmaktene varslar at nye tiltak kjem neste veke. Nøkkeltalet for spreiing, det såkalla R-talet, er no over 1 i Finland. Det ligg mellom 1,1 og 1,4, opplyste direktør Liisa-Maria Voipio-Pulkki i helsedepartementet torsdag.

Det betyr at kvar smitta person i Finland smittar fleire enn éin, og at smitta derfor er på veg opp.

– Situasjonen er ekstremt skjør. Det er ein slags fase to som er byrja. Om det blir ei stor eller lita bølgje, blir bestemt av korleis vi no møter utviklinga, sa Voipio-Pulkka.

Sjølv om tala er på veg opp i Finland, har landet framleis Europas lågaste smittetal, målt per 100.000 innbyggjarar. Til saman har Finland registrert 7.532 smittetilfelle og 331 koronarelaterte dødsfall. Dei to siste vekene er det to personar per 100.000 som er smitta.

I Noreg blir land med meir enn 20 per 100.000 sett på raud liste, noko som skjedde for Frankrike, Sveits, Monaco og Tsjekkia torsdag.

