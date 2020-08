Talet på døde stig i Beirut

utenriks

Minst 5.000 menneske vart skadde i dei kraftige eksplosjonane i hamneområdet, som truleg vart forårsaka av ein brann i eit lagerbygg som tende på fleire tusen tonn ammoniumnitrat.

Ifølgje Libanons helseminister Hamad Hassan er fleire tital menneske framleis sakna og blir frykta å liggje gravlagde i ruinar, og redningsarbeidet fortset med uforminska styrke.

Dei materielle øydeleggingane i Beirut er enorme, og økonomi- og handelsministeren i landet tør ikkje anslå kor store verdiar som har gått tapt.

– Ingen kjenner tala enno. Ein milliard dollar, to milliardar, tre, fire–fem, ti – vi veit ikkje. Det er for tidleg, men tapa er svært høge og overstig kapasiteten vår, seier Raoul Nehme til CNBC Arabia.

– Det finst ikkje éi einaste leilegheit i Beirut, ikkje ei einaste bedrift eller verksemd som ikkje vart ramma, seier han.

Heimlause

Libanons guvernør Marwan Abboud anslår at opptil 250.000 menneske vart heimlause som følgje av eksplosjonane, og eitt av dei største sjukehusa i Beirut, Al Roum-sjukehuset, fekk stå store øydeleggingar at det har måtta stengje dørene.

Andre sjukehus har òg fått store skadar, og kapasiteten er sprengd som følgje av alle dei skadde. Lager av medisinsk utstyr og legemiddel har òg gått tapt.

President Michel Aoun har innført unntakstilstand i to veker, og landets regjeringshær har rykt inn i Beirut for å halde ro og orden og hjelpe til i rednings- og hjelpearbeidet.

Hjelp på veg

Verdshelseorganisasjonen (WHO) og ei rekkje land har send redningsarbeidarar, helseteam og utstyr til Libanon, blant dei Russland og Qatar som bidreg med feltsjukehus.

Noreg sender i første omgang 40 tonn medisinsk utstyr og bidreg med 25 millionar kroner, opplyste utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) onsdag.

Beiruts raserte hamn kompliserer arbeidet med å bringe inn nødhjelp, og det som ikkje kan transporterast med fly må derfor truleg skipast inn via hamna i Tripoli 80 kilometer lenger nord.

Skakkøyrd land

Libanon var frå før eit skakkøyrd land med stor gjeld og endå større utfordringar. Straumforsyninga er nede store delar av døgnet, korrupsjonen er massiv og sidan oktober har det vore store demonstrasjonar mot styresmaktene.

Demonstrasjonane resulterte i regjeringsskifte i desember, og den nye statsministeren i landet Hassan Diab konstaterte i januar at landet var i «ei finansiell, økonomisk og sosial blindgate».

Arbeidsløysa er høg og kvar femte innbyggjar er krigsflyktning frå nabolandet Syria, noko som har belasta Libanons økonomi ytterlegare.

Fryktar matmangel

Libanon importerer 80 prosent av kornet landet forbrukar, og store kornlager vart øydelagde i eksplosjonane tysdag.

FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) fryktar at dei øydelagde kornlagera vil føre til kritisk mangel på mjøl og matmangel, dersom ikkje omverda kjem landet til unnsetning.

– Spørsmålet er kor godt libanesiske styresmakter er rusta til å handtere redningsarbeidet, og korleis dei skal greie å organisere dette med ein så svak stat, seier Norsk Folkehjelps landsdirektør Gudrun Bertinussen til NTB.

Jaktar på syndebukkar

Samtidig med at leitinga etter offer i ruinane held fram, blir òg jakta på syndebukkar trappa opp i Libanon.

Lageret med 2.750 tonn ammoniumnitrat som gjekk i lufta, kom frå eit skipsbeslag i 2014. Ammoniumnitrat blir brukt i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt i høge temperaturar og ved fukt.

Lekte dokument viser at det i fleire år har vore stor bekymring over eksplosjonsfare ved lageret i hamneområdet i Beirut, utan at noko vart gjort for å flytte det.

Fleire høgtståande tenestemenn med tilknyting til lageret vart onsdag sette i husarrest, og statsminister Hassan Diab har lova at dei ansvarlege «må betale prisen».

– Folk er redde og rasande og legg skulda på styresmaktene for at dei ikkje klarer å verne befolkninga, men har late ein så stor risiko liggje midt i Beirut, midt i hjartet av landet. Det blir vurdert som mangel på styring og korrupsjon, seier Bertinussen.

