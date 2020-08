Talet på døde blir venta å stige etter katastrofen i Beirut

utenriks

Etter at sola gjekk ned tysdag, heldt mange fram med å leite etter sine næraste i mørket.

– Mange menneske er sakna. Folk spør etter sine nære og kjære ved akuttmottaka og det er vanskeleg å leite på natta, då vi ikkje har straum. Vi står overfor ein sann katastrofe og treng tid for å vurdere omfanget av skadane, sa helseminister Hamad Hassan natt til onsdag.

Røde Kors opplyser at hundrevis av skadde er tekne til overbelasta sjukehus, men at mange framleis sit fast i ruinane etter eksplosjonen, som jamna store delar av Beiruts hamneområde med jorda.

– Det vi ser er ein enorm katastrofe. Det er døde og skadde overalt, seier Røde Kors' Libanon-sjef George Kettani.

sorga på Tre dagar

Heile hovudstadsområdet er av forsvarsrådet i landet vorte erklært som katastrofesone.

President Michel Aoun har innført unntakstilstand i to veker, og erklært at det frå onsdag av skal vere tre sørgedager. Det libanesiske forsvaret får ansvaret for tryggleiken i Beirut under unntakstilstanden.

Aoun seier han òg vil frigi store mengder krisemidlar i landet, som frå før er ramma av ei djup økonomisk krise.

Ammoniumnitrat

Styresmaktene har stadfesta at det var 2.750 tonn ammoniumnitrat som gjekk i lufta.

Det store lageret har vorte teke vare på ved hamna i seks år, utan tilstrekkelege vernetiltak.

Statsminister Diab kallar det «uakseptabelt», og president Aoun har svore at dei ansvarlege skal straffast så hardt som mogleg.

Kva som starta brannen som utløyste eksplosjonen, er førebels ukjent. Ifølgje lokale medium kan han ha vorte starta av sveisearbeid i lokalet.

USAs president Donald Trump sa tysdag kveld at generalane hans trur det er snakk om eit angrep, men CNN har snakka med tre tenestemenn i det amerikanske forsvarsdepartementet, som alle seier at dei ikkje kjenner til nokon opplysningar som tilseier at det er tilfelle.

Hjelp og bistand

Ei lang rekkje land har uttrykt støtte til det libanesiske folket og tilbode seg å hjelpe til i ein situasjon som var desperat allereie før eksplosjonen.

Ifølgje Frankrikes president Emmanuel Macron er franske ressursar og bistand alt på veg til Libanon.

Også Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er blant dei som lovar at dei skal sende hjelp.

I tillegg vil mellom anna Danmark hjelpe, og til og med Israel, som ikkje har diplomatiske relasjonar med Libanon, tilbyr hjelp via andre internasjonale kanalar.

Store demonstrasjonar

Libanon har vore sterkt prega av demonstrasjonar mot dei politiske styringsmaktene i landet, som slit med stor gjeld og stort budsjettunderskot, høg arbeidsløyse og omfattande korrupsjon.

Berre timar før eksplosjonen prøvde demonstrantar å storme energidepartementet i landet i Beirut, i protest mot den elendige straumtilførselen i landet.

Enkelte område av Libanon har i sommar vore utan straum 20 timar i døgnet.

(©NPK)