Smitteverntiltak gav tidkrevjande val på Sri Lanka

Fem timar etter at stemmelokala opna onsdag, hadde under 40 prosent røysta, ifølgje valkommisjonen.

Normalt ville talet vore 50 prosent på dette tidspunktet. Men smitteverntiltak gjer at røystinga tek lenger tid.

Dei over 16 millionar registrerte veljarane må ha bruke munnbind og halde avstand til kvarandre. Ein del eldre menneske i risikogruppene har vorte bedne om å halde seg borte frå stemmelokala.

Partiet til brørne Gotabaya og Mahindra Rajapaksa – høvesvis president og statsminister – blir venta å gjere det svært bra i valet.

Den tidlegare forsvarsministeren Gotabaya vann presidentvalet på Sri Lanka i november i fjor. Kort tid etter utnemnde han broren sin, som tidlegare var presidenten i landet, til statsminister.

Politiske analytikarar trur på eit svært godt resultat for partiet til brørne, Sri Lankas folkefront. Gotabaya Rajapaksa håpar på to tredels fleirtal i nasjonalforsamlinga, noko som vil gjere det mogleg for partiet å endre grunnlova på eiga hand.

Rajapaksa-brørne ønskjer å reversere tidlegare grunnlovsendringar slik at presidenten igjen får meir makt. Resultat frå valet er venta tidlegast torsdag kveld.

Parlamentsvalet skulle eigentleg vore halde i april i år, men det vart utsett to gonger på grunn av koronakrisa.

Styresmaktene har registrert drygt 2.800 smittetilfelle og 11 koronarelaterte dødsfall under pandemien.

