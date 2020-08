Noreg sender krisehjelp til Libanon: – Ein uoversiktleg situasjon

utenriks

Totalt tilbyr Noreg ei førebels krisehjelp på 25 millionar kroner. Søreide seier det vil bli gjort nye vurderingar av om det skal sendast meir hjelp i tida framover, men at det førebelse bidraget no altså er klart.

– Vi sender så raskt vi kan 40 tonn medisinsk utstyr for å kunne behandle mange av dei skadde, veldig mange sjukehus og lager for medisinsk utstyr er øydelagt og det trengst no, seier Eriksen til NTB.

– Kva slags utstyr er det snakk om?

– Det er diverse forbruksmateriell som kan behandle eit visst tal skadde i ein periode på ti dagar, det er det Libanon har bede om, seier utanriksministeren.

Eriksen seier det førebels er for tidleg å seie om Noreg vil sende personell til Libanon. Ho skal snakke med den libanesiske utanriksministeren om situasjonen seinare onsdag.

Ei bekymring Utanriksdepartementet har, er korleis dei skal få hjelpa fram.

Fryktar problem med å få hjelpa fram

– Vi er generelt bekymra for moglegheita til å få fram hjelpa, rett og slett fordi hamna i Beirut er der nesten all humanitære sendingar blir tekne imot, både til Libanon og Syria, seier Eriksen, og legg til at koronasituasjonen òg skaper utfordringar.

– Det er ein heilt ufatteleg tragedie som har ramma Beirut. Saman med det internasjonale samfunnet må vi gjere det vi kan for å hjelpe, seier Eriksen.

Utanriksministeren fryktar òg at eksplosjonen og dei kraftige øydeleggingane kan bidra til å skape meir uro både i Libanon og regionen elles.

– Det er noko vi er veldig merksame på. Eg trur vi må vente at dette kan bety ei endring eller auka uro i regionen. Dette er noko som rammar eit land som allereie er hardt ramma av økonomisk og politisk krise, og ein pandemi, og som er i ein uroleg region, seier Eriksen.

Store skadar på ambassaden

Den norske ambassadebygningen i Beirut fekk store skadar i eksplosjonen, og blir halden stengt onsdag. Utanriksdepartementet har likevel folk i arbeid på bakken i Beirut.

– Ambassaden i Beirut har fått til dels store skadar og held stengt i dag, så får vi vurdere situasjonen vidare. Dette er noko som rammar heile Beirut på ein måte som er heilt ekstrem, seier Eriksen.

Det er ikkje meldt om skadar blant det norske ambassadepersonellet, og heller ingen alvorleg skadde nordmenn elles.

– Vi har ikkje indikasjonar på at nokon skal ha fått alvorlege skadar anna enn noko glasbitar som ein har fått i seg. Men vi jobbar løpande med å skaffe mest mogleg oversikt over nordmenn som er i området, seier Eriksen.