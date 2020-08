utenriks

Ifølgje enkelte nyheitsmeldingar har skipet som frakta ammoniumnitratet til Libanon, segla under moldovsk flagg.

Styresmaktene i Moldova seier likevel at skipet ikkje har segla under moldovsk flagg på sju år.

– Det har ikkje noko å seie kva flagg det segla under, seier sjefen for sjøfartsstyresmaktene i Moldova til det russiske nyheitsbyrået Interfax og legg til at det vesentlege er at stoffet ikkje var lagra på riktig måte.

