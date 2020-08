Minst seks mista livet etter at Isaias herja på USAs austkyst

utenriks

To personar døydde då Isaias forårsaka ein tornado som trefte eit område for husvogner i Nord-Carolina. Ein sjåfør døydde i Pennsylvania då bilen hennar vart teken av straumen medan den køyrde i høgt overvatn.

To andre mista livet då tre velta som følgje av kraftig vind i Maryland og New York, ifølgje amerikanske styresmakter. Ein sjette person fekk ei grein frå eit tre over seg og mista livet i Delaware.

Isaias hadde på det meste vindkast opp i 29 meter i sekundet, men seint tysdag var toppfarten nede i 22 meter i sekundet.

I takt med at Isaias har flytta seg nordover, har flaumfaren følgt etter. Schulkill-elva i Philadelphia er venta å nå ei topphøgd på 4,7 meter onsdag, det høgaste vassnivået på 150 år. Tysdag kveld hadde elva allereie gått over breiddene sine i enkelte lågtliggjande område.

Meir enn 3,7 millionar kundar, fordelt på fleire delstatar, har mista straumen tysdag fordi tre har velta over kraftlinjer. Berre i New York var 870.000 utan straum tysdag kveld, ifølgje guvernør Andrew Cuomo.

