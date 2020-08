Mange med somalisk bakgrunn blant smitta i Aarhus

utenriks

Det opplyser Statens Serum Institut (SSI) onsdag. Det skal dreie seg om smitte i familiar i fleire ulike bustadområde.

Tiltak skal no setjast inn direkte mot dansk-somaliske miljø i byen.

– Vi kjem til å målrette kommunikasjonen mot dei spesifikt, både gjennom bustadforeiningane og institusjonar i område der det er høg konsentrasjon av folk med somalisk bakgrunn, seier Aarhus' borgarmeister Jacob Bundsgaard.

Talet på registrerte koronasmitta i Aarhus har vorte mangedobla på kort tid. Men også i ei rekkje andre danske kommunar har det vore ein auke.

– Vi er no på eit nivå som svarer til byrjinga av mai, og denne utviklinga må ikkje halde fram, seier Tyra Grove Krause, overlege og avdelingssjef ved SSI.

Ho understrekar samtidig at det er bra at Danmark no har stor testkapasitet, noko som er viktig for å snu utviklinga og avgrense smitta.

