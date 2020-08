Libanons statsminister ber om hjelp

utenriks

– Vi er vitne til ein ekte katastrofe, sa Diab i ein kort, TV-sendt tale dagen etter at hovudstaden Beirut vart skaka av ein enorm eksplosjon.

Over 100 menneske har mista livet, og tusenvis er såra. Diab gjentek at dei som er ansvarleg for eksplosjonen, skal stillast til ansvar. Han kommenterte ikkje årsaka, men styresmaktene har stadfesta at det var 2.750 tonn lagra ammoniumnitrat som gjekk i lufta.

Røyk stig framleis opp frå den gruslagde hamna onsdag morgon. Vrakdelar og øydelagde bilar låg strødd i fleire store sentrumsgater, og bygningsfasadar er sprengde i stykke.

