Franske etterretningsagentar sikta for å ha planlagt drap

utenriks

Agentane jobbar for utanlandsetterretninga DGSE, som svarer til amerikanske CIA. Her i Noreg er den franske etaten kanskje best kjent frå TV-serien «Le Bureau».

Statsadvokaten i Paris opplyser at dei to vart oppdaga av politiet i ein stolen bil med falske skilt 24. juli. I køyretøyet vart det funnet knivar og ein bag med eit handvåpen og tolv patroner.

Siktinga mot dei to er førebels, og motivet for dei påståtte drapsplanane er ikkje kjent.

Ein tredje DGSE-agent vart arrestert 31. juli, førebels sikta for å ha medverka til drapsforsøk, som del av ei organisert gruppe. Blir dei tre dømde, risikerer alle opptil ti års fengsel.

