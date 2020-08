85 prosent av Libanons kornlager kan ha gått tapt i eksplosjonen

utenriks

Libanon importerer 80 prosent av kornet landet forbruker, og store delar av det blir lagra i hamna. Ifølgje nyheitsbyrået AP viser dronebilete at fleire store siloar vart øydelagde av eksplosjonen.

Det blir anslått at rundt 85 prosent av Libanons kornlager vart teke vare på i siloane som vart øydelagde.

Økonomi- og handelsminister Raoul Nehme seier at kornet som vart lagra i hamnesiloane ikkje kan brukast, men at Libanon har nok korn for umiddelbar framtid og at landet no vil importere meir.

