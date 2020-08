Lukasjenko hevdar motstandarane planlegg massakre

utenriks

– Så langt er det inga open krigføring, men eit forsøk på å organisere ein massakre i sentrum av Minsk er allereie openbert, sa den autoritære leiaren som stiller til val for ein sjette periode, i ein tale til nasjonen tysdag.

Han la ikkje fram nokon bevis for påstandane som kom same dag som førehandstemminga byrja føre presidentvalet på søndag. 33 personar som blir påstått å vere russiske leigesoldatar send på oppdrag for å destabilisere Kviterussland, vart arresterte av styresmaktene sist veke.

To av Lukasjenkos fremste utfordrarar er fengsla. Ein tredje har flykta til nabolandet Russland, og fleire hundre demonstrantar er arresterte dei siste vekene.

Store demonstrasjonar

Lukasjenkos fremste motkandidat er dermed 37 år gamle Svetlana Tikhanovskaja, som stiller til presidentval etter at mannen hennar vart fengsla. Førre veke demonstrerte over 30.000 av tilhengjarane hennar mot Lukasjenko i hovudstaden Minsk.

Tikhanovskaja har halde folkemøte med stort publikum over heile Kviterussland i det som blir omtalt som eit uttrykk for frustrasjon utan sidestykke i befolkninga, over Lukasjenkos styre.

– Eg elskar mannen min svært høgt, så eg vidarefører det han byrja på. Eg elskar kviterussarar, og eg vil gi dei moglegheita til å ha eit alternativ, seier 37-åringen, som er heimeverande mor, men utdanna engelsklærar.

Barna sende ut

Mannen hennar, den populære Youtube-bloggaren Sergej Tikhanovskij, vart arrestert før han rakk å registrere seg som presidentkandidat i tide. Etter å ha diskvalifisert to sterke kandidatar, vart Tikhanovskaja overraskande godkjent av valkommisjonen.

Bloggaren vart skulda for å planleggje opprør og samarbeide med russiske leigesoldatar, påstandar som Tikhanovskaja kallar «svært skumle». 37-åringen legg ikkje skjul på at ho har fått truslar, og barnet til paret på fem og ti år, er sende til utlandet for å vere på den sikre sida.

Tikhanovskaja understrekar at dersom ho blir vald, vil ho sørgje for at ektemannen og andre fengsla opposisjonelle blir sleppt fri, og dessutan at det blir halde nye val.

Lovar dobbel lønn

– Ingen tviler på at Lukasjenko vil gjere det som trengst for å klamre seg til makta, skriv den politiske analytikaren Artjom Shraibman i ein kommentar publisert av tenkjetanken Carnegie Moscow Center.

Når Lukasjenko «uunngåeleg blir utropt til vinnar med tradisjonelle 80 prosent av stemmene på valdagen, er det lite sannsynleg at allereie misnøgde kviterussarar vil godta det. Det betyr at det truleg blir meir protestar og meir undertrykking», skriv Shraibman.

Skuldar Russland for løgn

I talen tysdag forsikra presidenten at Russland er og framleis vil vere den næraste allierte til landet, trass i skuldingane om russiske leigesoldatar.

President Vladimir Putins talsmann har beskrive dei rundt 30 mennene som medlemmer av eit privat tryggingsselskap, som var på veg til eit tredjeland, og har bede om at dei umiddelbart blir lauslatne.

Det meiner Lukasjenko er ein løgnar, og han hevdar at dei arresterte mennene har «fortalt alt saman».

– La meg redde landet. Om eit år eller to vil vi roe ned denne situasjonen og gjere det som det kviterussiske folket treng, sa ein kjensleladd Lukasjenko.

Lovar dobbel lønn

Lukasjenko, som no har hatt makta i eit kvart hundreår, lova samtidig å doble den nasjonale gjennomsnittslønna dei neste fem åra.

Lukasjenko har frå første stund prøvd å avdramatisere koronapandemien. Tidlegare i år bad han befolkninga om å halde fram med å jobbe gjennom krisa, for elles ville økonomien bli ein verre fiende enn sjølve viruset.

Den tidlegare sovjetrepublikken mellom Russland og EU-landet Polen er eitt av Europas fattigaste land. Lukasjenko meiner statlege investeringsinsentiv kan sikre den lova lønnsauken. Han lovar dessutan å «utslette avhengnaden i landet av olje og gass».

