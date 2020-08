Berlins sexindustri får gjenopne

utenriks

Berlin la ned forbod mot sal av sex i midten av mars som eit ledd i tiltaka for å hindre smittespreiing.

Frå laurdag tillèt styresmaktene igjen sal av sex, men samleie blir først tillate 1. september.

Berlins helsestyresmakter grunngir avgjerda om å la sexindustrien i byen gjenopne «ut frå helseomsyn, men også ut frå eit kvinnepolitisk perspektiv».

– Det er elles ein risiko for at dei ramma av økonomiske årsaker vil bli avhengige av andre og at dei i all løyndom vil utføre arbeidet sitt under helsefarlege forhold, heiter det i kunngjeringa frå helsestyresmaktene.

Drygt 212.000 har til no fått påvist koronasmitte i Tyskland, og blant dei er det registrert over 9.200 dødsfall.

Tyskland har 11 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggjarar, omtrent det same som Danmark, men over dobbelt så mange som Noreg.

