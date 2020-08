Svart brubyggjar kan bli Bidens visepresidentkandidat

utenriks

Amerikanarane ventar i spenning på kven den 77 år gamle demokraten vil velje seg som makkar.

Biden har varsla ei avgjerd denne veka, og svært mange trur han kjem til å velje ei svart kvinne i ei tid prega av store protestar mot rasisme og politivald.

Ein av dei mest aktuelle kandidatane er ifølgje nyheitsbyrået AP Karen Bass. Ho har sete i Representanthuset sidan 2013, og var før dette medlem av den folkevalde forsamlinga i California i seks år. Dei to siste åra var ho speaker – ei rolle inga anna svart kvinne har hatt i California.

66-åringen har fått mykje ros for innsatsen sin då Californias økonomi stod på randa av samanbrot under finanskrisa i 2008. Forhandlingane om eit delstatsbudsjett skal ha vore svært fastlåste inntil Bass fekk ein plass rundt bordet. Blant dei fem forhandlarane var den republikanske guvernøren Arnold Schwarzenegger.

– Då Karen entra Big 5, endra alt seg, seier Mike Villines, som på det tidspunktet var leiaren for republikanarane i delstatsforsamlinga.

– Vi byrja å gjere små framsteg i små saker, og det førte til større framsteg, seier han.

Beskjeden og erfaren

Tolv år seinare har den beskjedne og samlande stilen til Bass vorte ein viktig grunn til at ho no blir vurdert som ein av favorittane til å bli Bidens visepresidentkandidat.

Torsdag førre veke dukka ho for første gong opp saman med Biden på eit innsamlingsmøte for valkampen. Fleire av APS kjelder meiner at ho har det som skal til for å utfylle Biden.

– Han kjem til å trenge nokon ved sida si som verkeleg kan hjelpe han med tinga her heime, seier Doloros Huerta, ein borgarrettsforkjempar i California.

Ho meiner Bass har det som skal til for å få dei kriseramma institusjonane i landet på rett kjøl, og at ho kan rydde opp på heimebane medan Biden konsentrerer seg om å skape gode utanrikspolitiske relasjonar.

– Jobbar med kven som helst

Bass, som har helsefagleg bakgrunn og mykje erfaring med å organisere ulike samfunnsinitiativ, seier sjølv at ho har viktig erfaring som kan brukast til å handtere krisene som USA gjennomlever.

– Eg har dei siste 40–50 åra konsentrert meg om å byggje koalisjonar og byggje bru mellom etniske grupper, mellom politiske ideologiar, seier ho.

– Eg er ein særs målretta person, eg har fokus på å få ting gjort. Eg er villig til å jobbe med kven som helst, når som helst og uansett, fastslår ho.

I motsetning til andre moglege kandidatar, som senator Kamala Harris, har Bass ikkje uttrykt nokon ambisjonar om sjølv å bli USAs president. Det betyr at ho er mindre kjent for veljarane, og at ho ikkje har store givarar i ryggen.

Ho har heller inga erfaring med å drive valkamp på nasjonalt nivå.

Leidde arbeid med politireform

Men politisk erfaring har ho likevel masse av. Ho er leiar for Kongressens Black Causus, ein organisasjon for hovudsakleg afroamerikanske kongressmedlemmer. Etter drapet på George Floyd, som utløyste protestbølgja mot rasisme og politivald, har ho dessutan leidd Demokratanes innsats for å få vedteke ei politireform.

– Ho fekk gode karakterar for handteringa av den avtalen, men ho har handtert liknande lovforslag tidlegare, seier partifellen Jim Clyburn, som til liks med Bass er medlem av Representanthuset.

Biden og Bass har begge vore gjennom store personlege tragediar. Biden mista kona og ei lita dotter i ei bilulykke i 1972, medan den 23 år gamle dottera til Bass og svigerson omkom i ei bilulykke i 2006.

Jobba ved akuttmottak

Før ho vart politikar, jobba ho ved eit akuttmottak i Los Angeles, der ho på nært hald fekk oppleve konsekvensane av USAs narkotikamisbruk og aksjonane til politiet mot gjengar beståande av unge svarte menn. Som følgje av dette starta ho eit initiativ som skulle jobbe for at denne typen gjengkriminalitet òg skulle behandlast som eit helseproblem.

Ho sette mellom anna i verk ei undersøking der det vart avdekt at ulovlege spritutsal var årestader for narkohandel og annan type kriminalitet. Det førte til at 150 slike utsal vart stengde.

Bakgrunnen og historia til Karen Bass har vorte granska for å sikre at ho ikkje har med seg noko bagasje som kan bli problematisk under valkampen. Men skulle ho bli Bidens utvalde, vil ho måtte tole nye kritiske granskingar.

Ifølgje Fernand Amandi, som jobbar med gallupar i Florida og som er ekspert på veljarar med latinamerikansk bakgrunn, vil Bass kunne støyte frå seg denne typen veljarar fordi ho i 2016 sa at Fidel Castros bortgang var eit stort tap for Cubas befolkning.

Ei slik fråsegn kan òg opne for at republikanarar og ikkje minst president Donald Trump kan teikne eit bilete av Bass som ein radikal sosialist.

