Libanons utanriksminister går av i protest

Hitti seier at Libanon står i fare for å bli ein såkalla «failed state». Viss dei som har makta, ikkje arbeider for interessene til folk «vil båten søkkje med alle om bord», seier han.

Ei regjeringskjelde seier at Hitti òg er frustrert over å ha vorte tilsidesett av statsminister Hassan Diab som minister då Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian besøkte Beirut førre månad.

Diab, som blir støtta av Iran og Hizbollah og dessutan den Hizbollah-allierte presidenten Michel Aoun, vart utpeika til å leie landet i desember, midt under omfattande protestar mot korrupsjon og økonomisk krise.

Libanon gjennomlever den verste krisa si sidan borgarkrigen i 1975–90. Inflasjonen er ute av kontroll, valutaen har mista store delar av verdien sin, og folk har ikkje tilgang på sparepengane sine i bankane som har innført uttakskontroll, sparepengar som elles har tapt verdi på grunn av inflasjonen.

Som ei følgje av krisa lever halve befolkninga under fattigdomsgrensa i eit land som tidlegare vart kalla Midtaustens Sveits, med Beirut som finanssenteret til regionen.

Utanlandsgjelda i landet, som regjeringa i mars ikkje lenger greidde å betale avdrag på, er den største i verda. Libanon har måtta søkje IMF om hjelp, men forhandlingane med dei går dårleg.

Den økonomiske krisa har sidan oktober i fjor lege bak massive folkeprotestar mot ei politisk leiing som blir skulda for å vere grådig og korrupt og uvillig til å gjennomføre nødvendige reformer.

