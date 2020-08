Israelsk militære angreip milits på Golanhøgdene

utenriks

Den israelske hæren opplyser sjølv at dei angreip dei fire nær ein israelsk hærpost på dei sørlege Golanhøgdene, mot grensa til Syria.

– Det israelske forsvaret hindra eit forsøk på plassere eksplosiv ved den syriske grensa. Spesialstyrkar overrumpla terroristar som sette ut sprengstoff ved grensegjerdet. Det vart fyrt av skot mot dei fire terroristane, som vart treft. Ingen skader på styrkane våre, skriv det israelske militæret om aksjonen på Twitter.

Hæren skriv vidare at dei legg ansvaret for hendinga på det syriske regimet og at dei ikkje vil tillate noka krenking av suvereniteten til den israelske staten.

Dei siste to vekene har det vore spent på Israels nordgrense etter at Hizbollah svor å hemne døden til ein av soldatane sine som vart drepen i eit flyangrep mot iranskstøtta milits i Syria, skriv avisa Haaretz.

