Birx seier USA er i ny, alvorlegare koronafase

Birx seier at lokale tiltak mot viruset har byrja å verke nokre stader, men ho peika på at situasjonen no er svært ulik frå mars og april.

– Viruset er no svært utbreidd, både i spreiddbygde område og i urbane område. Til alle som bur på landsbygda: De er ikkje immune eller beskytta mot dette viruset, sa ho til CNN.

– Vi er i ein ny fase, la ho til.

I dei siste månadene har store statar i sør og vest, som Texas, California, Florida og Arizona, vore hardast ramma, men no spreier smitten seg raskt nordover i Kentucky, Tennessee og statar i Midtvesten som Ohio og Indiana.

Per søndag var det registrert over 4,8 millionar koronasmitta i USA og 158.365 døde, ifølgje Worldometer, det høgaste talet i verda.

Berre søndag vart det ifølgje Johns Hopkins-universitetet registrert 47.508 nye tilfelle, ein liten nedgang frå dagane før då det vart registrert over 60.000 døde fem dagar på rad.

