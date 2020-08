BBC: Nærare tre gonger så mange koronadødsfall i Iran

utenriks

Ifølgje helsestyresmaktene i Iran har 278.827 iranarar testa positivt for koronaviruset, og av desse er 14.405 døde.

BBC har fått tilgang til dokument som viser at det reelle talet på smitta er 451.024 og at talet på døde er nærare 42.000.



Blant dei døde var det nærare 2.000 utlendingar, noko som ifølgje BBC tyder på at flyktningar og migrantar, dei fleste av dei frå nabolandet Afghanistan, har vore ekstra hardt ramma.

Tidlegare

Det første koronadødsfallet i Iran vart registrert så tidleg som 22. januar, over ein månad tidlegare enn det styresmaktene har gitt opp, viser dokumenta BBC seier å ha fått frå ei anonym iransk kjelde.

Dokumenta viser talet på sjukehusinnleggingar over heile Iran, inkludert identitet og kva symptom pasienten hadde. Det går òg fram kor lenge pasientane var innlagde og kva for underliggjande sjukdommar dei leid av.

BBCs kjelde fortel at dei lek dokumenta «for å kaste lys over sanninga» og for å «få ein slutt på det politiske spelet» rundt koronapandemien og omfanget han har i Iran.

Sterkt press

Ei rekkje ekspertar har tidlegare stilt spørsmål ved koronastatistikken frå det iranske helsedepartementet og har mellom anna vist til manglande samsvar mellom denne og statistikk over overdøyelegheit i landet, det vil seie talet på dødsfall samanlikna med tidlegare år.

Den britiske kringkastaren har snakka med iranske legar som hevdar at helsedepartementet i landet har vore under sterkt press frå tryggleiks- og etterretningstenesta i landet.

– Haldninga til tryggingstenestene var at ein ikkje skulle erkjenne at koronaviruset var påvist i Iran, seier ein anonym lege.

Irans øvste leiar ayatolla Ali Khamenei hevda i februar at utanlandske krefter kom med løgner om koronasituasjonen i Iran for å påverke utfallet av valet i landet.

