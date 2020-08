Afghanske styrkar har teke tilbake fengsel

utenriks

Sikkerheitsstyrkane fekk kontroll over fengselet måndag ettermiddag lokal tid, ifølgje det afghanske forsvarsdepartementet.

Straffeanstalten i provinshovudstaden Jalalabad vart angripen dagen før. Til saman skal 29 menneske ha vorte drepne, og blant desse er det både fangar, vaktarar, sivile og medlemmer av tryggingsstyrkane.

Fleire hundre IS-medlemmer blir antekne å ha vore blant dei innsette i fengselet. Mange av fangane klarte å flykte under kampane, men ein talsmann for guvernøren i provinsen Nangarhar seier rundt tusen fangar har vorte arresterte igjen.

IS har på propagandanettstaden sin Amaq stadfesta at det var dei som stod bak angrepet på fengselet. Angrepet skjedde dagen etter at styresmaktene opplyste at afghanske spesialstyrkar hadde drepe ein IS-kommandant i nærleiken av Jalalabad.

Fengselet vart storma trass i ei våpenkvile mellom styresmaktene og Taliban som varte fram til måndag. Ein talsmann for Taliban har understreka at dei ikkje hadde noko å gjere med fengselsangrepet.

I fengselet skal tryggingsstyrkane ha funne to Taliban-fangar som tilsynelatande har vorte drepne av IS-krigarane. Også etter at fengselet var teke tilbake, var det sporadiske skotvekslingar i ein bydel i nærleiken.

