Tyskland opphevar utleveringsavtale med Hongkong

utenriks

– Vi har gjentekne gonger gjort tydeleg forventninga vår om at Kina steller seg til forpliktingane sine i samsvar med folkeretten, sa Tysklands utanriksminister Heiko Maas fredag.

Han fastslo at dette inneber retten til frie og rettferdige val. Utsetjinga av valet er bakgrunnen for at utleveringsavtalen blir suspendert, ifølgje Maas.

Carrie Lam, regjeringssjefen i Hongkong, hadde timar før kunngjort at valet i byen, som skulle vore halde i september, blir utsett i eitt år.

Tyskland føyer seg inn i rekkja av fleire land som den siste tida har oppheva utleveringsavtalar med Hongkong. Canada, New Zealand, Storbritannia og Australia er blant landa som har gjort det same.

