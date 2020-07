utenriks

Etter bråstopp i vår har Scania igjen byrja å forsiktig gjenstarte produksjonen på lågt nivå, stadfestar konsernsjef Henrik Henriksson.

Han seier at selskapet no skal auke produksjonsfarten for å kompensere for produksjonstapet under koronakrisa.

Den Södertälje-baserte lastebilprodusenten held likevel fast på planen om å kutte 5.000 stillingar globalt. Scanias leveransar fall med 56 prosent i andre kvartal samanlikna med same periode i fjor.

