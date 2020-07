utenriks

Eit passasjertog skal fredag ha køyrt inn i ein skinnegåande anleggsmaskin i området Matas i kommunen Coimbra.

280 menneske var om bord på passasjertoget, skriv avisa Correio då Manhã.

Avisa melde først at éin person var død, men talet vart seinare endra til to. Også avisa Expresso viser til ei kjelde som seier at to menneske er omkomne.

Mange utrykkingskøyretøy vart send til staden etter ulykka.

(©NPK)