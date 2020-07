Framleis smitteauke i Australia

utenriks

Det siste døgnet er det i tillegg meldt om åtte dødsfall knytt til koronaviruset, skriv The Guardian.

Talet på fredag er ein nedgang frå rekordtalet på torsdag på 723 nye smittetilfelle og 13 dødsfall. I alt er det no 10.577 smittetilfelle i Victoria, og over halvparten av Australias 190 koronarelaterte dødsfall har skjedd i delstaten.

Dei fleste tilfella er i Melbourne, Australias nest største by, og statsminister Scott Morrison seier utbrotet her framleis er ei utfordring. Han seier samtidig at nye utbrot i Sydney, den største byen i landet, var under kontroll, skriv Reuters.

