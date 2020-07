Auka smittetal fører til nye koronatiltak i Nord-England

utenriks

Smittespreiinga kjem fordi folk har møttest heime og ikkje følgt råda om å halde avstand til kvarandre, seier den britiske helseministeren Matt Hancock.

I ei rekkje meldingar på Twitter torsdag kveld opplyser Hancock om dei nye koronarestriksjonane for Greater Manchester, Blackburn inkludert Darwen, Burnley, Hyndburn, Pendle, Rossendale, Bradford, Calderdale, og Kirklees.

Får ikkje møtast innandørs

Frå midnatt får ikkje lenger innbyggjarane i desse områda besøkje kvarandre innandørs. Det er første gong koronatiltak er innført i eit så stort geografisk område og skjer samtidig som den islamske høgtida id al-adha blir feira i mange av byane som er ramma av dei nye restriksjonane, skriv The Guardian.

Dei nye restriksjonane gjeld òg for Leicester. Styresmaktene lempa for to veker sidan på delar av restriksjonane som vart innførte i byen. To veker tidlegare vart Leicester delvis stengt ned som følgje av eit større smitteutbrot.

– Vi gjer dette med tungt hjarte, men vi ser ein auke i smittetala i heile Europa og er fast bestemt på å gjere det vi kan for å halde folk trygge, skriv Hancock.

Kunngjering kritisert

Det vart umiddelbart forvirring om kor omfattande restriksjonen er, og kunngjeringa vart kritisert både av politikarar frå Labour og Det konservative partiet.

Labour-leiar Keir Starmer seier ifølgje The Guardian at kunngjeringa «seint på kvelden på Twitter» var «eit nytt lågpunkt i krisekommunikasjonen til regjeringa».

Med meir enn 300.000 stadfesta smittetilfelle er Storbritannia blant dei hardast ramma landa i Europa i reine tal. Meir enn 46.000 menneske har døydd som følgje av koronapandemien i landet, ifølgje offisielle tal.

(©NPK)