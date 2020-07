Afghanistans president gir ordre om lauslating av 500 fangar

utenriks

Ghani kom med kunngjeringa i ein TV-tale i samband med starten på den muslimske id-feiringa fredag.

Her sa han òg at regjeringa no har lauslate 4.600 av dei 5.000 Taliban-fangane som opprørsgruppa har kravd å få fri før ho vil starte fredsforhandlingar med afghanske styresmakter.

Dei siste 400 vil likevel bli sitjande fengsla fordi dei har vore innblanda i alvorleg kriminalitet, opplyste Ghani. Han viser til at det vil vere grunnlovsstridig å lauslate desse. For å avgjere kva som skal skje med dei, vil Ghani snart innkalle den lovgivande forsamlinga Loya Jirga.

Han ber om at Taliban seier ja til å innleie fredsforhandlingar etter at id-feiringa i helga er over.

– Lagnaden til dei attverande fangane vil bli diskuterte og bestemte under forhandlingane, seier han.

(©NPK)