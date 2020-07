Unge aktivistar arrestert i Hongkong

utenriks

Arrestasjonane er ifølgje nyheitsbyrået AFP dei første som blir gjennomført av ei ny avdeling i Hongkong-politiet knytt til nasjonal tryggleik. Eininga skal handheve den nye sikkerheitslova som styresmaktene i Beijing har vedteke skal gjelde i det kinesiske territoriet.

Dei fire ungdommane har tidlegare vore medlemmer av ein studentorganisasjon som jobbar for at Hongkong lausriv seg frå Kina. Dagen før den nye sikkerheitslova vart innført, melde gruppa at ho oppløyser seg sjølv.

Den nye sikkerheitslova rettar seg mot verksemd som undergrev kinesiske styresmakter, og mot personar som jobbar for at Hongkong skal lausrive seg frå Kina.

Ifølgje politiet har dei arrestert tre menn og ei kvinne.

– Dei ønskte å sameine alle uavhengige grupper i Hongkong i arbeidet for å fremje sjølvstende for Hongkong, seier Li Kwai-wah frå den nye politieininga.

Studenter og rettsgrupper fordømmer arrestasjonane og seier dei ber bod om at Hongkong vil bli gjenstand for den same politiske undertrykkinga som det kinesiske fastlandet.

– Hongkong har hamna i ein æra med kvit terror, heiter det i ei fråsegn frå ein paraplyorganisasjon for 13 studentforeiningar.

– Det er krystallklart at stadig fleire hongkongkinesarar må tole kommunistisk terror, står det vidare.

