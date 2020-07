Tysk dom: Bileigarar får ikkje erstatning etter Volkswagen-skandale

utenriks

Fleire kundar har gått til sak mot bilprodusenten etter at det i 2015 vart avslørt at selskapet har triksa med utsleppstal for å få dieselbilane sine til å verke meir miljøvennlege.

Men den føderale domstolen i Karlsruhe slår fast at kundar som har kjøpt bil etter denne avsløringa, ikkje kan bevise at dei har vorte lurt på nokon måte.

Volkswagen hadde utvikla teknologi som fekk dieselbilane til å skåre godt i miljøtestar sjølv om det ikkje var tilfellet. Ifølgje selskapet har dommen betydning for meir enn 10.000 uløyste saker kundar har reist mot selskapet.

(©NPK)