Sterke reaksjonar etter at Trump opnar for å utsetje presidentvalet

utenriks

Nyheitsbyrået AP skriv at Trump kjem med nok ein udokumenterbar påstand om at bruk av poststemmer vil føre til valfusk.

I meldinga stiller Trump spørsmål om valet bør utsetjast:

– Med universell post-stemming, kjem 2020 til å bli det mest unøyaktige og uredelige valet i historia. Det vil vere ei stor skam for USA. Utsetje valet til folk kan stemme på ein riktig og trygg måte?

Fleire reagerer kraftig på Twitter-meldinga.

– Donald Trump lyg. Å stemme via posten er trygt og legitimt. Vi kan ikkje og vil ikkje la denne autoritære kriminelle utsetje valet vårt, skriv den demokratiske senatoren Ed Markey, medan fleire påpeikar at USA har halde val både under andre verdskrigen og borgarkrigen.

– Han er i trøbbel

David Axelrod, Barack Obamas nære rådgivar, meiner meldinga viser at Trump fryktar å tape valet.

– Nokon veit at han er i trøbbel. Kongressen kjem ikkje til å gi han dette. Viss og når han taper, kan du vere sikker på at han vil hevde det føregjekk valfusk, skriv Axelrod.

Trump har fleire gonger hevda at det vil bli jukset i valet til hausten, og han har brukt poststemmer som argument for det han meiner er opningar for valfusk. Det finst likevel ingen bevis på at poststemmer fører til meir val-juks.

Barr: – Aukar risikoen

Då justisminister William Barr stilte i høyring i Kongressen tidlegare i veka, sa han at han ikkje har grunn til å tru at valet vil bli rigga.

– Men viss du har omfattande poststemming, aukar det betrakteleg risikoen for juks, hevda Barr.

Valet skal etter planen haldast 3. november. Datoen er fastsett av Kongressen, og det er ifølgje AP ingen opningar i Grunnloven for at presidentinnsettelsen kan skje noko seinare enn 20. januar.

Biden føresåg meldinga

Presidenten har ingen direkte innverknad over valdatoen, men analytikarar meiner han prøver å så tvil om valresultatet i tilfelle han tapar. Meiningsmålingar viser at Joe Biden, Demokratanes trulege kandidat, leiar stort.

Biden sjølv har føresett at Trump ville prøve å utsetje valet.

– Sann orda mine, eg trur han vil prøve å utsetje valet på eit eller anna vis, sa Biden på eit møte for å samle inn pengar til valkampen i april.