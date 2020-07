utenriks

Dette er dei første sanksjonane vedtekne under EUs nye regime for cybersanksjoner.

EU opplyser at sanksjonar blir innført mot seks personar og tre organisasjonar, inkludert den russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU. Dei er mellom anna skulda for å ha prøvd å hacke Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW).

Sanksjonene inneber at kontoar med innskot i EU blir frose, i tillegg til innreiseforbod og forbod mot handel med personane og gruppene.

(©NPK)