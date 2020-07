utenriks

Senteret tek imot personar som bur i den overfylte Moria-leiren. Men styresmaktene på øya har bøtelagt MSF fordi dei meiner organisasjonen har brote plan- og bygningslova.

MSF meiner på si side at styresmaktene burde funne ei løysing på problemet sidan det framleis er ein risiko for spreiing av koronaviruset i leiren, der det bur over 15.000 asylsøkjarar.

Så langt er det ikkje registrert nokon smittetilfelle blant bebuarane.

