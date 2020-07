Hongkongs forbod mot restaurantservering oppheva etter ein dag

utenriks

Restaurantar får no lov til å ta imot kundar som vil ete frukost og lunsj, men berre halvparten så mange som vanleg, melder Now News torsdag.

Onsdag måtte matstadene i Hongkong stengje for alt anna enn hentemat, samtidig som munnbind vart påbode i det offentlege rommet. Berre to personar får lov til å vere saman, ikkje fire som tidlegare. Men forbodet førte til sinte reaksjonar på sosiale medium, der det vart lagt ut bilete av kontortilsette som måtte ta lunsjen sin utandørs, på bakken i parkar og i vindaugskarmar.

Hongkong har opplevd at talet på koronarelaterte dødsfall har dobla seg til 24 på berre ei dryg veke. Over 100 personar har testa positivt kvar einaste dag, og talet på smitta har no passert 3.000.

For ei veke sidan vart det innført innreiseforbod for personar frå høgrisikoområde som India. Bangladesh, Pakistan, Filippinane og Sør-Afrika etter at det vart registrert 234 importerte smittetilfelle i juni.

