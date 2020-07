Herman Cain død etter koronasjukdom

utenriks

Cain vart 74 år. Han vart tidlegare i år tilsett som vert for eit TV-show på kanalen Newsmax, og han var tiltenkt ei rolle som kommentator under presidentvalet i USA til hausten. Han var med i leiinga av gruppa «Svarte stemmer for Trump».

Han vart innlagd på sjukehus 1. juli med pusteproblem etter å ha vorte smitta av koronaviruset. Ein månad seinare døydde han.

Cain hadde delteke på eit valkampstemne for Donald Trump i Tulsa tolv dagar før han vart innlagd. Til liks med fleire andre på arrangementet nekta han å bruke munnbind. Staben hans opplyser at det ikkje er avklart kvar og når han vart smitta.

(©NPK)