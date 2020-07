Brasil opnar for innreise trass smitteauke

utenriks

Styresmaktene forlengde innreiseforbodet som gjeld for dei som kjem til landet via land eller sjø med 30 nye dagar, men seier samtidig at restriksjonen ikkje lenger gjeld for utlendingar som kjem med fly.

Avgjerda om å tillate flygingar skjer samtidig som Brasil rapporterte om rekordmange daglege smittetilfelle og passerte 90.000 koronarelaterte dødsfall.

Det er no til saman 90.134 stadfesta dødsfall knytt til koronaviruset i Brasil. Totalt er det registrert 2,5 millionar smittetilfelle, men det reelle talet blir frykta å vere høgare.

