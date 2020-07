Bortlegging av Flynn-saka skal revurderast

utenriks

Det går fram av ei kort melding frå den føderale ankedomstolen torsdag.

USAs justisdepartement tilrådde tidlegare i år at saka mot Flynn skulle leggjast bort. Dommaren Emmet Sullivan, som hadde ansvaret for saka, nekta å rette seg etter dette – men denne vurderinga vart sett til side av eit panel beståande av tre dommarar ved U.S. Circuit Court of Appeals for the District of Columbia.

To av dei tre dommarane meinte Sullivan ikkje hadde rett til å nekte justisdepartementet å droppe saka.

Men no skal altså ankedomstolen gjere ei ny vurdering av avgjerda om bortlettinga. Saka skal etter planen behandlast 11. august.

USAs tidlegare nasjonale tryggingsrådgivar Michael Flynn var tidlegare skulda for å ha loge om kontakten sin med Russlands ambassadør i Washington etter presidentvalet i 2016. Flynn innrømde forholdet, men trekte tilståinga i januar i år.

(©NPK)