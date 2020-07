Sverige rår ikkje lenger mot reiser til Noreg: – Eit steg mot det overordna målet

utenriks

Endringa kjem fram av dei oppdaterte reiseråda til Sveriges utanriksdepartementet, som gjeld frå og med torsdag 30. juli.

– At UD no vedtek å heve råda om Danmark og Noreg, er ytterlegare eit steg mot det overordna målet om eit Norden der menneske kan røre seg fritt. Det betyr derimot ikkje at situasjonen er som vanleg igjen, seier utanriksministeren i Sverige, Ann Linde, i ei pressemelding.

Svenske styresmakter har òg gitt grønt lys til reiser til Sveits og Tsjekkia.

Norske restriksjonar

Førre veke opna den norske regjeringa for reiser til og frå Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland utan at ein blir satt i karantene. Frå før av var det opna for reiser til og frå Skåne, Blekinge og Kronoberg.

Reisande til Noreg frå andre svenske regionar må halde ti dagar i karantene. Det er gjort unntak for mellom anna jobbpendlarar.

– Det er framleis avgrensingar for svenskar som vil reise til nabolanda, og eg vil derfor oppmode alle reisande frå Sverige til å halde seg nøye informert om kva som gjeld. For alle reisande gjeld det sjølvsagt framleis å følgje tilrådingar om å halde avstand, vaske hendene og avstå frå å reise viss du opplever symptom, seier Linde.

Kan dra til fleire land

Svenskane har tidlegare fått tommel opp for ikkje-nødvendige reiser til Andorra, Belgia, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Kroatia, Monaco, Luxembourg, Polen, Portugal, San Marino, Spania, Tyskland, Ungarn og Vatikanstaten.

Ikkje-nødvendige reiser til andre EU-land og Storbritannia blir rådd mot til og med 12. august. Tidlegare er det vedteke at ikkje-nødvendige reiser til land utanfor EU, EØS, Schengen og Storbritannia blir rådd mot til og med 31. august.

Så langt er det registrert 5.730 koronarelaterte dødsfall og 79.782 smitta i Sverige.

