Mann skulda for blasfemi drepe i rettssal i Pakistan

Politiet opplyser at mannen døydde momentant då han vart skoten fleire gonger av ein mann i 20-åra. Gjerningsmannen vart arrestert på staden og har tilstått ugjerninga, opplyser talsmannen til politiet Ijaz Ahmed.

Han skal ha forklart at profeten Muhammed gav han ordre om å drepe den tiltalte, som tilhøyrde den islamske trusretninga ahmadiyya, som har om lag 4 millionar tilhengjarar i Pakistan.

Pakistan stempla i 1974 trusretninga for ikkje-islamsk sidan han reknar grunnleggjaren til sekta som profet.

Blasfemi kan straffast med døden i Pakistan. Over 50 personar som var skulda for blasfemi, har vorte drepne før sakene deira kom for retten.

Menneskerettsaktivisten Taimur Kamal seier at drapet viser at den religiøse intoleransen aukar i Pakistan.

Mannen som vart drepen, hadde sete fengsla sidan 2018.

