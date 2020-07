Boeing set av milliardbeløp for å dekkje krav frå mellom anna Norwegian

utenriks

Ifølgje E24 og Dagens Næringsliv har flyprodusenten kostnadsført 551 millionar dollar som mellom anna skal dekkje kundekrav frå Norwegian og andre selskap som saksøkjer Boeing for produksjonsfeil.

For to veker sidan gjekk Norwegian til søksmål mot Boeing i samband med at flyselskapet kansellerte ordre på kjøp av 97 fly av typane 737 Max og 787 Dreamliner.

Ifølgje kvartalsrapporten var omsetninga til Boeing på 107 milliardar kroner i april, mai og juni. Det er ein nedgang på 36 milliardar kroner frå same periode i fjor.

– Realiteten er at innverknaden til pandemien på luftfartssektoren held fram med å vere alvorleg. Dette pressa på dei kommersielle kundane våre betyr at dei forseinkar flykjøp, bremsar leveransar, utset valfritt vedlikehald, trekkjer tilbake eldre fly og reduserer bruken. Alt dette påverkar verksemda vår og til slutt botnlinja vår, seier administrerande direktør David Calhoun.

Alle 737 Max-flya vart i mars 2019 sett på bakken etter to ulykker med flytypen på fem månader. 346 menneske mista livet i ulykkene. Dreamliner-flya har òg hatt problem med overoppheting og dessutan motortrøbbel.

