Valet i Hongkong kan bli utsett i eitt år

utenriks

Det er det siste, store smitteutbrotet som skaper bekymring for styresmaktene, ifølgje lokale medium.

Dei siste dagane har Hongkong innført ei rekkje strenge smitteverntiltak, mellom anna obligatorisk bruk av munnbind på offentlege stader.

Delar av opposisjonen i Hongkong møtte nyheita om at valet kan bli utsett med skepsis. Politikaren Ted Hui seier at byregjeringa er meir redd for å tape valet enn virusutbrotet.

Dei siste to vekene er 1.164 personar smitta med viruset, og til saman er no 2.600 smitta.

