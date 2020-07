USA innrømmer at ein sivilist vart drepen under eit flyangrep i Somalia i februar

utenriks

Utsegna stadfestar påstandar som har sirkulert lenge om at det var sivile tap i angrepet som var retta mot ekstremistgruppa al-Shabaab.

– Vi er av den oppfatninga at operasjonen vår utilsikta tok livet av ein sivil person og påførte tre andre skadar. Dette var ikkje personar som vi hadde som mål for operasjonen, seier sjefen for dei amerikanske styrkane i Afrika, general Stephen Townsend.

Ein medlem av al-Shabaab vart òg drepen under angrepet mot område rundt byen Jiib.

Trump-administrasjonen har markant auka talet på flyangrep mot mål på Afrikas horn. Det er først og fremst den al-Qaida-tilknytte gruppa al-Shabaab amerikanarane er ute etter, men også mindre lommer med IS-krigarar i det nordlege Somalia.

(©NPK)